عصام الحضري يوجه رسالة إلى أليو بادجي: «مبسوط من شغلي معاك»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص عصام الحضري، الحارس الأسطوري لمنتخب مصر، على توجيه رسالة دعم إلى النجم السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل المستوى الجيد الذي يقدمه خلال الفترة الأخيرة بمباريات الفريق الأحمر.
وكتب الحضري على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «صديقي العزيز أليو بادچي سعيد جدا بمستواك ومبسوط من شغلي معاك في فترة التوقف وياللا يا بطل عايزين نشوف الشغل ده في حسم الدوري المباراة اللي جاية.. Go Badji».
وخضع بادجي لتدريبات بدنية رفقة الحضري، خلال فترة توقف النشاط الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
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