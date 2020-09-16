الامارات | رسمياً.. ريغيلون من ريال مدريد إلى توتنهام مقابل 30 مليون يورو

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. ريغيلون من ريال مدريد إلى توتنهام مقابل 30 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصل نادي ريال مدريد بحسب صحيفة "أس" اليوم إلى اتفاق رسمي مع توتنهام الإنجليزي في ما يتعلق بلاعب النادي الملكي، سيرجيو ريغيلون. ويقضى الاتفاق بانتقال ريغيلون إلى توتنهام مقابل 30 مليون يورو، و5 ملايين يورو متغيرات، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة والتوقيع غدا. ويستمر العقد لخمس مواسم، لكن بشرط يسمح لريال مدريد بضمه مجددا بعد أول موسمين مع عقده في توتنهام، على أن يدفع 40 مليون يورو. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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