الامارات | اتحاد الكرة يعتمد تعيين مدرب مواطن مساعد في كافة الأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعتمد تعيين مدرب مواطن مساعد في كافة الأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم، خلال اجتماعه الثامن عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد وبمشاركة كافة الأعضاء، توصية لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية بتعيين مدرب مواطن ضمن الأجهزة الفنية في كافة الأندية بالفريق الأول وجميع المراحل السنية، على أن يكون اختيارياً هذا الموسم، وإلزامياً بدء من الموسم المقبل، وذلك في إطار حرص اتحاد كرة القدم على دعم الكوادر الفنية الوطنية واكسابها المزيد من الخبرات.

وأكد الاتحاد في بيان صحافي أن الاجتماع ناقش برنامج إعداد المنتخب الأول لشهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين استعداداً لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، والتي قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تأجيلها إلى العام المقبل نتيجة الظروف الصحية الراهنة، وكذلك برنامج إعداد منتخب الناشئين لبطولة كأس آسيا تحت 16 عاماً، المقررة في البحرين، والتي تم تأجيلها إلى العام المقبل، حيث تم تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة حول المعسكرات المقررة والمباريات بما يضمن السلامة العامة.

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واطلع المجلس على تقرير لجنة الحكام الذي تضمن كافة الأنشطة والبرامج التي قامت اللجنة بتنفيذها خلال الفترة الماضية والدورات والورش التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة في إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد، فيما تم اعتماد ترقيات عدد من الحكام من الدرجة الثانية إلى الأولى، ومن الدرجة الثالثة إلى الثانية ، ومن درجة مستجد إلى الدرجة الثالثة وذلك بعد اجتياز اختبارات الترقية المعتمدة من اللجنة ، وكذلك اعتماد نتائج المشاركين في دورة الحكام المستجدين التي عُقدت بشهر يوليو الماضي عبر الاتصال المرئي.

وكلف المجلس لجنة الاستراتيجية والاستثمار بالبدء في إعداد استراتيجية الاتحاد 2021 - 2025 مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إعداد الاستراتيجيات الرياضية.

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