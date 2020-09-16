شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف بين «كومان» وإدارة برشلونة بسبب نجم إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» تقريرًا حول طلب رونالد كومان، المدير الفني الهولندي لفريق برشلونة الإسباني، من إدارة الفريق، التعاقد مع الدبابة البلجيكية روميلو لوكاكو من نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الإدارة الكتالونية أعاقت رغبة المدرب الهولندي بالحصول على خدمات اللاعب لأنها لم تكن مستعدة لتلبية طلبات الفريق الإيطالي.

وأكدت الصحيفة أن نادي برشلونة يمر بأزمة اقتصادية صعبة بسبب الآثار الناتجة عن أزمة فيروس كورونا، وهو ما ينعكس على خطة النادي بسوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت «موندو ديبورتيفو» أن رونالد كومان كان يرغب في التعاقد مع «لوكاكو» لتعويض الهجوم، خاصة في حالة رحيل لويس سواريز، الذي أخبره المدرب الهولندي أنه لن يكون ضمن خططه في المستقبل.