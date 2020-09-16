شكرا لقرائتكم خبر عن الخلافات المالية تهدد صفقة انتقال «البلايلي» إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية جزائرية عن تعثر صفقة إنتقال يوسف البلايلى لاعب محاربى الصحراء والأهلى السعودي إلى الأهلى المصري في الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة الشروق الجزائرية أن الساعات الأخيرة من مفاوضات الأهلي مع «البلايلي» تعثرت بسبب طلبات اللاعب المادية واشتراطه راتبًا كبيرًا، يصل إلى 3 ملايين دولار سنويًا، من أجل الموافقة على الانتقال للأهلي، وترى إدارة الفريق الأخضر أن طلبات «البلايلي» المالية تعتبر مبالغ فيها، وهو عكس وجهة نظر اللاعب على اعتبار أنه كان ينال تقريبًا نفس الراتب، سواء في السعودية أم الترجي التونسي، ورغم تحمس إدارة الأهلي للظفر بخدمات يوسف «البلايلي»، نظرًا لإمكاناته الكبيرة وخبرته على الساحة الأفريقية رفقة المنتخب الجزائري والترجي، غير أنها تتخوف من جعله صاحب أعلى راتب في النادي.

وتابعت الصحيفة أن ادارة الأهلى تؤمن بأن منح «البلايلي» 3 ملايين دولار كراتب سنوي، يعني وضعه في صدارة اللاعبين الأعلى دخلًا في الفريق، بمسافة بعيدة عن باقى اللاعبين، ومن ثم، فإن ذلك سيهدد سقف الرواتب في النادي، وقد يحدث فتنة داخل الفريق.

وتحاول لجنة التعاقدات بالأهلى الضغط على اللاعب للوصول إلى صيغة تفاهم بخصوص المقابل المادى من أجل إتمام الصفقة لتحقيق رغبة رينيه فايلر، المدير الفني، الذي أبدى إعجابه بامكانات اللاعب ويرى أن وجودة في القائمة سيكون داعم قوى للفريق في الموسم الجديد، فيما ينتظر أن تشهد الساعات المقبلة تفاصيل جديدة بخصوص الصفقة.