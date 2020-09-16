شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يجتمع لبحث السير الذاتية للمدربين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مازالت أصداء مفاجأة رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، مستمرة داخل القلعة البيضاء بعد حالة الصدمة التي انتابت الجميع سواء مجلس إدارة النادى، برئاسة مرتضى منصور، أو الجهاز المعاون أو اللاعبين والجماهير، بسبب عدم وجود ما يدل على تفكير الفرنسي في الرحيل.

ويجتمع المجلس في الوقت الحالى، لبحث أسماء المدربين لاختيار أفضلهم لقيادة الفريق في الفترة الحالية، استعدادا لبطولة دورى أبطال أفريقيا، كما يستعد وفد نادى الزمالك المكون من أمير مرتضى وإسماعيل يوسف وأحد أفراد الإدارة المالية للسفر لعدة دول أوروبية للتعاقد مع مدير فنى جديد.

وتحرك مجلس إدارة نادى الزمالك، وإدارة الكرة سريعا، لبحث الخروج من هذه الأزمة الكبيرة خصوصا وأن الفريق مقبل على منافسات نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا أمام الرجاء البيضاوى المغربى، وقام المجلس بتعيين جهاز فنى مؤقت يتكون من طارق يحيى مدير فنى، ويعاونه مدحت عبدالهادى وأمير عبدالعزيز وأيمن عبدالعزيز، وبالفعل بدأ هذا الجهاز مهام عمله أمس لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى.

وأبدى مجلس الإدارة مرونة في شكل الجهاز الفني الجديد، حيث وافق على وجود جهاز فنى أجنبى بالكامل، أو مدير فنى أجنبى فقط ومساعدين مصريين.