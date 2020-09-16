شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف البطولة الدولية لكمال الأجسام فبراير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الاتحاد المصري لكمال الأجسام، برئاسة الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاديين العربي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، مؤتمر صحفي في أحد الفنادق الكبري، للإعلان عن تنظيم البطولة الدولية الثانية «مصل تك دايموند كاب ايليت برو» تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبإشراف وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والمقرر إقامتها من 18 حتى 20 فبراير المقبل 2021 بحضور عبدالعظيم حجازي الشريك الرسمي للبطولة الدولية والمنسق العام،

والمهندس سامي بشير المدير التنفيذي للاتحاد والعديد من المهتمين باللعبة ورجال الإعلام والصحافة والقنوات الفضائية.

ومن المقرر حضور رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، رفائيل سانتونجا، فعاليات البطولة الدولية بمصر، وكذلك جميع أعضاء الاتحاد الدولي.

ومن جانبه أكد الدكتور عادل فهيم، أن هذة البطولة تختلف عن البطولات السابقة نظراً للمكافآت الضخمة التي رصدت للفائزين بالمراكز الأولى والتي تصل لـ 2 مليون جنيه، بجانب 15 كارت احتراف بمشاركة متميزة للعديد من الدول العربية والأفريقية والأوروبية من خلال الاشتراك بالبوابة الإلكترونية للاتحاد الدولي لكمال الأجسام.

وأضاف فهيم، أن البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكمال الأجسام بالكامل، وطاقم التحكيم على أعلى مستوى عالمي نظراً لأهمية البطولة والموهلة لبطولات Elite pro العالمية، والتي تقام سنوياً في بعض الدول الأوروبية وهناك محاولات جاده لاستضافتها في مصر العام المقبل بجانب هناك جهود مخلصة لاستضافة مصر بطولة العالم لكمال الأجسام بالقاهرة.

وفي نفس السياق قال عبدالعظيم حجازي، الشريك الرسمي للبطولة، إن هدفنا الأسمى المساهمة في الارتقاء بلعبة كمال الأجسام، وتنظيم بطولات ذات الطابع الدولي، وعلى هامش البطولة سيتم اختيار الحاصلين على المراكز الأولى في تلك البطولة، ورعايتهم فنياً من أجل العودة مجدداً لأمجاد منتخب مصر صاحب الإنجازات الدولية السابقة.

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