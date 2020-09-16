شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الملتقى الوطني للشباب القادة للأولمبياد الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفتتح ظهر اليوم الأربعاء، الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، فعاليات الملتقى الوطني الأول للشباب القادة بالأولمبياد الخاص المصري عن بعد عبر تطبيق زووم الالكتروني.

وأكد طارق النجار، مدير المبادرات بالأولمبياد الخاص المصري، أن اليوم الأول من الملتقى سيشهد عددا من المداخلات والموضوعات الهامة والتي ترتكز جميعها حول الإبداع والابتكار في مواجهة التحديات ومهارات القيادة والتأثير في الآخرين بمشاركة كوكبة من الخبراء في المجالات المختلفة وعددا من الشباب القادة بالأولمبياد الخاص المصري.

ويضيف النجار، أنه من المقرر مشاركة الفنانة التشكيلية دينا الكيلاني، بمداخلة هامة حول العلاج بالفن، ومداخلة آخري من عمرو منتصر، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأنسانية، حول القيادة والتأثير في الآخرين.

ويستعرض خلال فعاليات اليوم الأول الدكتور باسم تهامي ومعه طارق النجار نجاحات الأولمبياد الخاص المصري خلال الفترة السابقة في مجالات المشاركات الدولية بالألعاب العالمية والأقليمية وكذلك في برامج مبادرات الأولمبياد الخاص والبرنامج الصحي للاعبين.

ويلقي الضوء في اليوم الأول على عددا من النماذج الناجحة من الشباب في المجتمع منهم ياسمين الجندي مدير مسرح منتدي شباب العالم ومؤسس ورئيس تنفيذي ركن الياسمين للفعاليات الثقافية، كآحد النماذج الناجحة من الشباب في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

كما يحل ضيفا على الملتقى الفنان الشاب إسلام إبراهيم والفنان أمير صلاح الدين عضو فريق بلاك تيما.

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ومن المقرر أن تستمر فعاليات الملتقى الوطني الأول للشباب القادة بالأولمبياد الخاص المصري حتي غدا الخميس 17 سبتمبر 2020.