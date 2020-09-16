شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر السفر بطائرة خاصة لمواجهة الرجاء البيضاوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، سفر الفريق الكروى الأول بالنادى للمغرب لمواجهة الرجاء البيضاوى المغربى، في الدور نصف النهائي لبطولة دورى ابطال افريقيا، بطائرة خاصة، لتجنب إرهاق اللاعبين وتوفير اقصى درجات الراحة، بالإضافة لتجنب الأزمات التي تعانى منها دولة المغرب بخصوص رحلات الطيران بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، مما اثر على حركة الطيران مع باقى الدول.

ويسعى الزمالك لتجنب هذه الأزمات بتوفير طائرة خاصة لرحلة الفريق خلال المباراة الكبيرة التي يعتبرها مجلس الإدارة هي المباراة الأهم في الموسم كونها ستمهد الطريق للفريق نحو الصعود للمباراة النهائية والتتويج بالبطولة الغائبة عن القلعة البيضاء منذ عام 2002.