شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى الزمالك لموعد مباراة الرجاء.. والمجلس يجدد رفضه خوض مواجهة الحرس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل مجلس إدارة نادى الزمالك، والجهاز الفنى للفريق، عقب إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لمواعيد مباريات الدور نصف النهائي، والتي حدد فيها «كاف» يوم 18 أكتوبر الجارى، موعدا لمباراة الذهاب بين المارد الأبيض والرجاء البيضاوى.

وقرر مجلس الإدارة تحديد يوم 11 أكتوبر موعدا لسفر الفريق للمغرب، استعدادا لمباراة الرجاء، وهو ما يعنى عدم خوض الفريق، لمباراته أمام نظيره حرس الحدود، والمقرر إقامتها يوم 12 أكتوبر، وهو ما ينذر بأزمة جديدة مع اللجنة الخماسية، التي أعلنت أن خوض الزمالك للمباراة قرار نهائي لا رجعة فيه قبل السفر للمغرب.