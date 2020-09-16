شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سعودية: التعاون يتوصل لاتفاق مع «كارتيرون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «الرياضية» السعودية توصل إدارة نادي التعاون السعودي لاتفاق مبدئي مع الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد رحيل الأخير عن نادي الزمالك عقب فسخ عقده ودفع قيمة الشرط الجزائي.

وأوضحت الصحيفة أن «كارتيرون» من المنتظر أن يتولى تدريب الفريق خلفًا للسعودي عبدالله عسيري، الذي يقوم حاليًا بمهمة المدرب المؤقت، عقب إقالة البرتغالي فيتور كامبليوس من تدريب الفريق في وقت سابق.

وكان «عسيري» قد كُلف بقيادة الفريق مؤقتًا في ظل منافسة التعاون في بطولة دوري أبطال آسيا مع نجاحه في تفادي الهبوط للدرجة الأولى السعودية مع احتلاله للمركز الـ 12 في دوري الأمير محمد بن سلمان.