شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا يعلن التعاقد مع حارس أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فريق أستون فيلا الإنجليزي عن التعاقد مع الحارس الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز، قادمًا من نادي أرسنال الإنجليزي.

وأعلن الموقع الرسمي للنادي انضمام الحارس البالغ من العمر 28 عامًا رسميًا إلى صفوفه ليحرس عرين الفريق خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال دين سميث، المدرب الفني للفيلانز: «نحن سعداء بالتوقيع مع حارس مرمانا الجديد مارتينيز، سعداء كثيرًا بما قدمه اللاعب من أداء جيد مع الأرسنال والمساهمة في البطولات».

وأضاف: «نحن تعاقدنا معه عندما رأينا الفرصة سانحة، لأنه حارس على أعلى مستوى، ويستطيع أن يكون مفتاح لعب للفريق على المستوى البعيد».

يذكر أن الحارس الأرجنتيني وقع على عقود انضمام لأستون فيلا لمدة 4 سنوات، وكان «مارتينيز» قد فاز مع أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية.

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