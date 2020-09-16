شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسي» بطلًا لأزمة جديدة في برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إن برشلونة يواجه أزمة بسبب احتمالية مشاركة قائد فريقه ليونيل ميسي مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2022.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا، تستوجب أن يدخل اللاعب الحجر الصحي لمدة أسبوعين قبل الانضمام والتواجد ضمن لاعبي منتخب بلاده.

وأوضحت الصحيفة أن بذلك البارسا مهدد بفقدان خدمات اللاعب في أول ثلاث مباريات بالدوري الإسباني، حيث من المفترض أن يشارك «ميسي» مع منتخب الأرجنتين ضمن مباريات تصفيات كأس العالم أمام الإكوادور وبوليفيا، يومي 8 و13 أكتوبر المقبل.

وأكدت الصحيفة في تقريرها أنه في حال تم استدعاء «ميسي» إلى منتخب الأرجنتين، سيتعين عليه السفر قبل أسبوعين من الموعد، ما يعني غيابه أمام فياريال ثم سيلتا فيجو وإشبيلية.