شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو الفتوح يرحب بتجديد إعارته إلى سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ابدي أحمد أبوالفتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والمعار إلى صفوف سموحة حتي نهاية الموسم الحالي، موافقته على الاستمرار مع الفريق السكندري مع بداية الموسم الجديد، في حالة رغبة الجهاز الفني للقلعة البيضاء بعدم عودته من جديد للفريق.

وتحدث المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، مع «أبوالفتوح»، خلال الأيام الماضية، للحديث عن تجديد إعارته مع النادي، الأمر الذي قوبل بالترحيب بالنسبة للاعب في حالة عدم عودته للزمالك.

ومن المنتظر أن يدخل مسؤولو سموحة في مفاوضات رسمية مع إدارة الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، لمعرفة موقفهم من تجديد إعارة أحمد أبوالفتوح.