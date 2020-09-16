شكرا لقرائتكم خبر عن «تير شتيجن» لم يجدد عقده مع برشلونة حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «سبورت» الإسبانية، أن إدارة فريق برشلونة الإسباني لم تجدد عقد حارس مرمى الفريق مارك أندري تير شتيجن حتى الآن، مشيرة إلى أنه لم يتم الاتفاق على تجديد العقد بين الطرفين.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن هدف جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، هو التجديد للحارس الألماني قبل انتهاء ولايته كرئيس للبارسا وقبل الانتخابات المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن «شتيجن» يريد مشروع ناجح وفائز، وأولويته هي البقاء مع الفريق، والدليل أنه منتبه لكل ما يحدث في السباق الانتخابي القادم.

وأكدت الصحيفة أن الحارس الألماني يريد راتب يناسب دوره مع الفريق وما يقدمه من مستوى متميز يساهم في نتائج الفريق الإيجابية، مشيرة أن إدارة برشلونة طلبت من المدير الفني الهولندي رونالد كومان عدم إحضار مدرب حراس، لأن «شتيجن» مرتاح بشكل كامل مع المدرب الحالي دي لا فوينتي، وتير شتيجن يقدر هذة الخطوة من جانب الإدارة كثيرًا.