شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا لرينيه فايلر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جاءت نتيجة المسحة الطبية الأخيرة للسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، سلبية ليتأكد عدم إصابة المدرب بفيروس كورونا.

وكان الأهلي قد أعلن إصابة لاعبي الفريق ياسر إبراهيم وعلي لطفي بالإضافة إلى المدرب العام ديفيد سيزا بفيروس كورونا، فيما أشارت تقارير أيضًا إلى احتمالية إصابة «فايلر» ما تأكد عدم صحتها.

وقرر الأهلي، من جانبه، عدم الاعتماد على نتائج تحليل الدم «رابيد تيست» وتحمله تكلفة إجراء مسحة للاعبيه وجهازه الفني قبل مبارياته المتبقية في الدوري الممتاز من أجل ضمان سلامة جميع أعضاء الفريق.