شكرا لقرائتكم طارق العشرى يحصل على مستحقاته المتأخرة لدى المصرى اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحصل طارق العشرى المدير الفنى السابق للمصرى البورسعيدى على باقى مستحقاته المالية المتاخرة من إدارة النادى الساحلى اليوم فى ظل رغبته بعدم تقديم شكوى ضد مجلس إدارة النادي المصرى ، برئاسة سمير حلبيه ، للحصول على مستحقاته بعد رحيله والتعاقد مع على ماهر لقيادة الفريق فنيا .

ومن المقرر أن يعقد طارق العشرى وجهازه المعاون جلسة خاصة مع سمير حلبية رئيس النادى المصرى لمعرفة قيمة المستحقات المالية المتأخرة والحصول عليها وغلق الملف تماما فى ظل العلاقة القوية التى تربط الطرفين ورغبتهما فى إنهاء الملف بهدوء بعيدا عن الجبلاية .

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فى سياق متصل ، ووافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعم النادى المصرى البورسعيدى بمبلغ 2 مليون و750 ألف جنيه وذلك للصرف على الأنشطة المختلفة وسداد التزاماته لدى الغير، والمساهمة فى دعم الاستقرار المالى والإدارى بالنادى ودعم الالتزامات المالية المختلفة لدى النادى.

ومن جانبه أوضح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أن الدعم المقدم من وزارة الشباب والرياضة يأتي في إطار المساهمة في رفع العبء عن كاهل الأندية الرياضية ومراكز الشباب التي تقوم الوزارة بدعمها في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن بعض الأندية والهيئات مازالت تعانى من تبعات فيروس كورونا خاصة فيما يتعلق بالمديونيات الخاصة بمعسكراتها وملاعبها وأنشطتها الرياضية.