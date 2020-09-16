شكرا لقرائتكم محمد حليم يكشف سبب رفضه البقاء مع طارق العشرى فى حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد حليم المدير الفنى السابق لفريق حرس الحدود، أن سوء التوفيق فى النتائج كان السبب الرئيسى فى رحيله عن الفريق، رغم العروض القوية التى قدمها منذ عودة النشاط، وقال حليم فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بى أون تايم": صادفنى سوء توفيق كبير، ولم أكن أتخيل إهدار اللاعبين لركلات الجزاء فى مباراة الاتحاد مثلاً أو استقبال الأهداف فى الوقت القاتل كما حدث أمام الأهلى والمقاولون، اللاعبين قدموا أداء مميز ولكن النتائج كانت سيئة، طموحى كان أكبر من ذلك وكنت أتطلع للمنافسة على مراكز متقدمة.

أضاف: تسلمت الفريق فى وقت صعب وضيق جداً ومع ذلك قدمنا مباريات قوية، لكن سوء التوفيق كان غير طبيعى، وأتمنى الأفضل للحرس فى القادم وأشكر مجلس إدارة النادى.

واصل: كابتن طارق العشرى طلب استمرارى معه ولكنى أصريت على الرحيل اتخذت خطوة للأمام واشتغلت بأسلوب وطريقة مختلفة شوية وهبقى ظلمت نفسى لو قعدت، بالتأكيد كابتن طارق له فضل كبير عليا ولكنى لا أريد أن أعود مرة أخرى لمنصب الرجل الثانى بعد تجربة الرجل الأول، وأتمنى فرصة أفضل، و دائرة التدريب بتلف فى الدورى وأتمنى أكون فى مكان أفضل فى الفترة المقبلة.

فى سياق آخر، علق طارق العشرى المدير الفني الجديد لفريق حرس الحدود على قرار عودته لقيادة الفريق مرة أخرى فى الدوري الممتاز ، قائلا " سعيد بعودتى إلى بيتى الذى يقدرنى " ويقود طارق العشرى التدريبات اليوم الأربعاء ، بملعب المكس في الإسكندرية استعدادا لمباريات بطولة الدورى الممتاز .

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ويلتقى فريق حرس الحدود نظيرة إنبى ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدورى الممتاز و المقرر لها يوم الجمعة الموافق 18 من الشهر الجارى و إقامتها على ملعب المكس في الإسكندرية .

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الـ16 من جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 26 نقطة بينما يحتل فريق إنبى المركز السادس برصيد 35 نقطة .

أعلن طارق العشرى تولية مسئولية تدريب فريق حرس الحدود خلفا لمحمد حليم ، وأكد العشري لليوم السابع أن تعيينه مديراً فنياً لفريق الحرس جاء بعد حديثه مع مسئولو نادي حرس الحدود صباح اليوم للإتفاق على كافة الأمور والإبقاء على الجهاز المعاون خلال الفترة المقبلة ومنح الحرية لمحمد حليم في البقاء مع الجهاز المعاون او الرحيل .

وكان طارق العشري قد تقدم استقالته من تدريب المصري منذ أيام بسبب خلاف بينه وبين إدارة النادي البورسعيدي الذي تعاقد مع على ماهر لخلافته.