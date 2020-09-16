شكرا لقرائتكم مكالفة هاتفية تكشف هوية خليفة أنتي تشاتشيتش في بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت مكالمة هاتفية، عن هوية خليفة الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز، بعد استقرار الإدارة علي الإطاحة به وفسخ عقده علي خلفية تراجع النتائج، خاصة بعد وصول وكيله للقاهرة لإنهاء التعاقد بين الطرفيين بالتراضي.

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وعلم الخليج 365، أن عبد الله السعيد نجم وقائد بيراميدز اتصل بإيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة الحالي أكد له خلالها أنه يعد أفضل خيار للفريق في الوقت الحالي، وأن كل اللاعبين الكبار يدعمون توليه المسئولية الفنية للفريق خلفا للكرواتي أنتي تشاتشيتش، للاستمرار في المنافسة على المركز الثاني ومن ثم الترشح لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الجديد، بالإضافة لقيادة الفريق فيما تبقى من منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد إيهاب جلال، أنه يرحب بتدريب بيراميدز ولكن بعد ضمان استمرار المقاصة في الدوري الممتاز بالإضافة لموافقة إدارة النادي الفيومي علي رحيله خاصة وأنه تربطه بهم علاقة طيبة للغاية.