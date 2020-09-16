البرتغالى باتشيكو يدخل حسابات الزمالك من جديد

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جدة - عمرو شويل دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للأبيض لتدريب الفريق من جديد خلفا للراحل الفرنسي باتريس كارتيرون والذى رحل عن تدريب الابيض ففجأة مساء أمس الثلاثاء.
وفتح أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، خط اتصالات مع باتشيكو خلال الساعات الماضية وينتظر رده خلال الساعات المقبلة، لحسم قراره.
وقاد جيمى باتشيكو، المدير الفنى البرتغالى الزمالك فى 2015 قيادة الفريق خلفًا لحسام حسن ، الذي تعرض للإقالة من مجلس الإدارة
وتعاقد المجلس مع باتشيكو لمدة موسم واحد بعد فرض سرية تامة قبل التعاقد معه لتتفاءل الجماهير البيضاء بقدوم مدير فني له تاريخ كبير فى عالم الساحرة المستديرة.
فاجأ البرتغالي جايمي باتشيكو ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء بالهروب لقيادة فريق الشباب السعودي.
ونجح باتشيكو في تحقيق 9 انتصارات وتعادلان وهزيمة خلال مشواره مع الفريق والذى لم يتخط الـ 12مباراة.
وتلقت جماهير نادى الزمالك صدمة قوية بعدما فوجئت بأخبار رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للقلعة البيضاء عن تدريب الزمالك، بعد دفع قيمة الشرط الجزائى الموجود فى تعاقده، خاصة وأن الجماهير كانت تعلق الكثير من الآمال على الفرنسى، الذى نجح فى حصد بطولتى السوبر المصرى والأفريقى وفاز على الأهلى بالدورى، لينضم كارتيرون إلى قائمة طويلة من الإقالات والاستقالات فى الايجيبشن ليج.
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