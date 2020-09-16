شكرا لقرائتكم أحمد العجوز يرشح أحمد الجمل لخلافة محمد حمص فى جهاز الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رشح أحمد العجوز مدير الكرة بالنادى الاسماعيلي ، أحمد الجمل نجم الدراويش السابق للعمل فى منصب المدرب المساعد بالفريق الاصفر بعد اعتذار محمد حمص نجم الاسماعيلى الاسبق عن الاستمرار فى هذا المنصب وذلك اعتراضا علي تهميش دوره مع الفريق بالإضافة لإسناد مهمة المدرب المساعد له في الجهاز الفني الجديد بعدما كان الاتفاق علي تعيينه مدربا عاما ، ليقرر الرحيل عن النادي على الرغم من عدم مرور أسبوعين على قرار تواجده فى الجهاز الفني .

ويثق العجوز فى قدرات أحمد الجمل التدريبية حيث عمل سوياً فى أكثر من تجربة فنية مع الأندية التى تولى العجوز تدريبها ، وتتجه النية داخل مجلس الاسماعيلى للموافقة على تعيين أحمد الجمل فى جهاز البرازيلى هيرون ريكاردو.

وقال محمد حمص عبر حسابه الشخصى على انستجرام: "أعلن إعتذارى عن استكمال مهمتى مع الجهاز الفنى لنادى الإسماعيلى الجديد، قبل التعاقد تم الإتفاق معى على بعض المهام والمسئوليات والصلاحيات، ولكن الأن بعد التعاقد مع مستر ريكاريدو ومدرب الأحمال و أحمد العجوز، أصبح ليس لدى دور بالجهاز ولا أستطيع تقديم شئ بالوقت الحالى.

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أضاف حمص: "كل الدعم للجهاز الفنى بقيادة مستر ريكاردو والكابتن أحمد العجوز، كل الدعم للاعبي النادى الإسماعيلى والخروج من هذه الكبوة الكبيرة، شكرًا لكل جماهير الإسماعيلى ولكل من ساندنى ومازال يساندنى".

ويستأنف الإسماعيلى، اليوم الأربعاء، تدريباته تحضيرا للقاء إنبى المحدد له يوم الاثنين المقبل على ملعب بتروسبورت، فى إطار منافسات الأسبوع الــ27 للمسابقة المحلية، ورفض الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البرازيلى "هيرون ريكاردو" منح لاعبيه راحة سلبية اليوم فى أعقاب التعادل أمس مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق.

وخاض مجموعة من لاعبى الإسماعيلى الأساسيين فى لقاء المقاولون بجانب عدد من البدلاء تدريبات بدنية تحت إشراف مخطط الأحمال رودلفو، جاء ذلك، ضمن البرنامج الموضوع من قبل مدرب الأحمال الجديد، سعيا للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين فى ظل ضيق الوقت بين المباريات.