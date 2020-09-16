شكرا لقرائتكم أيوب الكعبي يربط التوقيع للأهلي بشرط وحيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ربط النجم المغربي أيوب الكعبي التوقيع للأهلي بداية من الموسم المقبل بشرط وحيد بعد دخول الإدارة الحمراء وبالتحديد أمير توفيق مدير التعاقدات في مفاوضات معه، بل وعقد الثنائي جلسة بالفيديو في وجود وكيل اللاعب شهدت التحدث في كافة التفاصيل، واشترط الكعبي الحصول على 2 مليون دولار سنويا فيما رصد الأهلي مليون دولار فقط.

وأبدى أيون الكعبي مرونه في التنازل عن جزء من مطالبه إلا أنه ربط الموافقة علي التوقيع خاصة أنه لاعب حر بشرط وحيد وهو انتظاره عرض أوروبي في حالة وصوله له سيوافق عليه لرغبته في اللعب هناك للحفاظ علي مقعده بشكل أكبر مع منتخب أسود الأطلسي أما في حالة فشل المفاوضات فسيدرس عرض الأهلي بجدية ،خاصة أن مدرب منتخب المغرب تحدث معه أنه في حالة اللعب في أفريقيا فلابد أن يلعب في ثلاثة أندية فقط ليتم النظر له في المنتخب وهي الأهلي والزمالك والترجي التونسي.