شكرا لقرائتكم شاهد.. اجتماع مجلس اليد مع ممثلى المحترفين لاستعراض نظام الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة هشام نصر مع ممثلى أندية دورى المحترفين و ذلك لإستعراض المسابقة و نظامها فى الموسم الجديد فى حضور رئيس الاتحاد و مؤمن صفا أمين صندوق الإتحاد المصرى لكرة اليد و أعضاء مجلس إدارة إتحاد كرة اليد ، نبيل خشبة و عبده عبد الوهاب و محمود العدل وعفت رشاد رئيس لجنة المدربين بالاتحادين المصرى و العربى و سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات و كرة اليد المصغرة وأحمد زقزوق رئيس لجنة شئون اللاعبين.



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يشهد الإجتماع شرح نظام مسابقة دورى المحترفين فى الموسم الجديد على الأندية مع فتح باب المناقشة مع ممثلى الأندية.

بينما تستضيف القاعة الرئيسية للجنة الأولمبية اجتماع لجنة مسابقات اتحاد كرة اليد مع الأندية يوم 20 سبتمبر الجارى، كما هو فى موعده على صعيد باقى المسابقات، وذلك بحضور فرد واحد فقط ممثلا لكل نادٍ من المسابقات المختلفة ، ويعقد من 11 ونصف إلى 1 ظهرا اجتماع أندية الدورى الممتاز والدرجة الأولى و المراحل السنية التابعة لهم ، بينما يقام فى الفترة من 1و حتى 2 و نصف ظهرا إجتماع أندية عمومى السيدات و الناشئين و الناشئات و كرة اليد المصغرة .

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وكان مسئولو إتحاد كرة اليد قد حددوا يوم 13 سبتمبر الجارى موعدا لقيد أندية دورى المحترفين لكلا من ، الزمالك و الأهلى و طلائع الجيش و سبورتنج و هليوبوليس ليستمر حتى يوم 15 من نفس الشهر .

بينما تم تحديد الفترة من 16 و حتى 18 سبتمبر لأندية سموحة و البنك الأهلى و الأوليمبى و الجزيرة و حدائق الأهرام ، أما 21 ، 22 سبتمبر للفرق الـ 4 الصاعدة من الدورى الممتاز .

وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كاجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس