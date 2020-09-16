شكرا لقرائتكم خالد جلال يتحدث عن أسباب رحيله من نادى مصر والخطوة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد جلال، المدير الفنى الراحل عن قيادة نادى مصر، إنه أبلغ إدارة النادى برغبته فى الرحيل منذ مباراتين، موضحا إنه يوجد بعض الأمور التى يتحفظ حول ذكرها ولن يعلن عليها جاءت ليتخذ قرار الرحيل، متابعا:"فقدنا العديد من النقاط كانت فى المتناول وتعرضنا للظلم من تقنية الفيديو الخاصة بالحالات التحكيمية ولو يوجد عدالة كان وضع الفريق سيكون مختلف ومع ذلك أحترم التحكيم ولا أحبذ مهاجمته وفى النهاية أرى إن الظروف معاكسة لنا".

كما علق خالد جلال حول رحيله بعد الخسارة من المقاصة قائلا:"فى مباراة المقاصة حدثت أخطاء فردية وأهدرنا العديد من الفرص وسيكون أمام نادى مصر فرصة جديدة للتعويض خاصة إن المباراة القادمة له أمام طنطا ومع احترامى للفريق الطنطاوى ولكنه يمر بظروف صعبة تجعل حظوظ نادي مصر كبيرة فى الحصول على الثلاث النقاط كما إن لنادى مصر مباراة مؤجلة أمام الإنتاج ولو استطاع حصد النقاط به سيحيى آماله فى البقاء أيضاً".

وعن خطوته المقبلة قال خالد جلال:"تلقيت عروض بالفعل فى الفترة الأخيرة من العديد من الفرق بالدورى ولكن ليس من مبادئى أن أترك فريقى من أجل قيادة فريق آخر وسأدرس تلك العروض خلال الفترة المقبلة بعد اعتذاري لنادي مصر وسأختار الأفضل من بينهم".

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واعتذر خالد المدير الفنى لنادى مصر، عن استكمال مهمة قيادة الفريق خلال المرحلة الجارية، حيث تقدم باعتذارا رسميا إلى إدارة النادى، متمنيا التوفيق للفريق خلال المرحلة المقبلة، فى ظل العلاقة الجيدة التى تربطه بإدارة نادى مصر، وفضل خالد جلال عدم استكمال مهمة قيادة الفريق والرحيل بصورة ودية خلال الفترة الحالية.

ونحج خالد جلال فى قيادة نادى مصر للتأهل إلى أول مرة فى تاريخ النادى إلى دور الثمانية من مسابقة كأس مصر، حيث سيلاقى الفائز من سموحة والزمالك وتأهل نادي مصر لهذا الدور بعد إقصاء وادى دجلة بنتيجة 2 / 1.

وتعرض نادى مصر للخسارة مؤخرا من نادى مصر بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وأحرز أهداف المباراة عمرو مرعى فى الدقيقة 16 وشمس بيكلى فى الدقيقة 92 ، وصلاح ريكو فى الدقيقة 95 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز يقفز فريق مصر المقاصة إلى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 9 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدف في المقابل استمر نادى مصر فى المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 3 وتعادل في 10 وخسر 13 مواجهة وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 40 هدف ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى.