شكرا لقرائتكم الأفريقي للطائرة يستفسر عن أحوال الطيران بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل الإتحاد الأفريقى للكرة الطائرة إستفسارات للدول التى ستسضيف بطولات أفريقيا المقبلة على صعيد الشباب و الناشئين من أجل تحديد موقفهم من الإستضافة وظروف الطيران فى ظل تعليق السفر إلى عدد من الدول بسبب جائحة فيروس كورونا و عدم إتضاح رؤوية ما سيصل إليه الأمر خلال المرحلة المقبلة .

كلفت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة إبراهيم فخر الدين نجم الطائرة ومدرب الأهلى السابق والمنتخب بتشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين استعددا للبطولات الأفريقية المقبلة، واتخذت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى قرارا بإلزام الأندية بضرورة تفعيل عقود للمدربين لحفظ حقوقهم.

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وشكلت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، لجنة طبية برئاسة الدكتور حسام بهجت للإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى عودة النشاط لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأسندت اللجنة المؤقتة مهمة الإشراف على اللجنة إلى سامى إبراهيم عضو مجلس الإدارة لتولى شئون الإجراءات الطبية و الإحترازية .

و أكد سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة عن عقد إجتماع للمجلس السبت القادم بدلا من غدا الأربعاء ، لتحديد موعد الجمعية العمومية الغير عادية لتغيير بع بنود اللائحة و مناقشتها مع الأندية.