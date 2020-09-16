شكرا لقرائتكم لاتسيو يتعاقد مع موريكي لاعب فناربخشه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي لاتسيو الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء أنه تعاقد مع مهاجم كوسوفو فيدات موريكي من فناربخشه التركي في صفقة قدرت بـ20 مليون يورو، دون الكشف عن كافة تفاصيلها.

ويلعب موريكي، المهاجم طويل القامة في تركيا منذ عام 2014، وقد شارك في 23 مباراة مع منتخب كوسوفو سجل خلالها ثمانية أهداف، ومن المحتمل تواجده مع الفريق يوم 26 من الشهر الجاري عندما يلاقي كالياري في الدوري الإيطالي.

ولن يبدأ لاتسيو مشواره في الموسم الجديد اعتبارا من المرحلة الأولى حيث جرى منح منافسه أتلانتا فرصة للراحة بعد نهائية مشواره في دوري أبطال أوروبا في أغسطس الماضي.