شكرا لقرائتكم مويز: ثنائية هالر في شباك تشارلتون ستمنحه الثقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يأمل ديفيد مويز مدرب وست هام يونايتد، أن تساهم ثنائية سيباستيان هالر خلال الفوز 3-0 صفر على تشارلتون أثليتيك في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم يوم الثلاثاء في منح المهاجم الفرنسي دفعة هذا الموسم.

وتعاقد وست هام مع هالر قادما من أينتراخت فرانكفورت في يوليو 2019 في صفقة قياسية للنادي بلغت 45 مليون جنيه إسترليني وفقا لتقارير صحافية لكن المهاجم البالغ من العمر 26 عاما لم يسجل سوى سبعة أهداف في الدوري في موسمه الأول.

وأبلغ مويز الصحافيين: كان من الرائع أن يسجل سيباستيان هدفين. نحن بحاجة لأن يشعر مهاجمونا بالثقة إزاء قدرتهم على التسجيل. الهدفان سيساعدانه بالتأكيد، كان ميكائيل أنطونيو يسجل لنا في نهاية الموسم الماضي والآن نأمل أن يحصل سيباستيان على نصيبه من الأهداف أيضا.

ويلتقي وست هام مع ليدز يونايتد أو هال سيتي في الدور التالي الأسبوع المقبل ويحل ضيفا على أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.