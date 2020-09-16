أستون فيلا يتعاقد مع مارتينيز حارس أرسنال

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن أستون فيلا المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ضم الأرجنتيني إميليانو مارتينيز حارس أرسنال بعقد يمتد لأربعة مواسم يوم الأربعاء.
وقضى مارتينيز عشر سنوات في أرسنال، وخاض 39 مباراة فقط مع الفريق الأول في كل المسابقات، منها 23 مباراة بموسم 2019-2020 أثناء غياب الحارس الأساسي بيرند لينو.
وساعد الحارس البالغ عمره 28 عاما تشكيلة المدرب ميكل أرتيتا على احتلال المركز الثامن بالدوري الموسم الماضي والتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة 14 بعد التفوق 2-1 على تشيلسي في النهائي.
وذكرت تقارير بريطانية أن أستون فيلا دفع 17 مليون جنيه إسترليني لضم الحارس الأرجنتيني الذي قضى فترات إعارة في أكسفورد يونايتد وشيفيلد وينزداي وروتردام يونايتد ووولفرهامبتون واندرارز وخيتافي وريدينغ.
واحتل أستون فيلا المركز 17 الموسم الماضي وسيبدأ مشواره في الدوري الممتاز أمام شيفيلد يونايتد يوم الاثنين المقبل.
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