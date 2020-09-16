شكرا لقرائتكم السماح لـ20% من الجماهير بحضور مباريات الدوري الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف مصدر لـ"رويترز" يوم الثلاثاء أن الولايات الاتحادية في ألمانيا اتفقت على السماح بدخول بعض الجماهير للملاعب عند انطلاق دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم مطلع الأسبوع المقبل.

وحرمت الجماهير من دخول الاستادات بسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عند استئناف الدوري في مايو الماضي والذي فاز به بايرن ميونخ.

وأوضح مصدر مطلع على المناقشات أن التجربة ستجرى خلال ستة أسابيع بالسماح للجماهير بشغل 20 في المئة من المدرجات مع اتباع إجراءات صحية مشددة.