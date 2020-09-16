اجتماع مجلس اليد مع ممثلى أندية المحترفين لاستعراض نظام الموسم الجديد.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة هشام نصر على الاجتماع مع ممثلى أندية دورى المحترفين، لاستعراض المسابقة ونظامها فى الموسم الجديد فى حضور رئيس الاتحاد ومؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد المصرى لكرة اليد وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، نبيل خشبة وعبده عبد الوهاب ومحمود العدل وعفت رشاد رئيس لجنة المدربين بالاتحادين المصرى والعربى وسعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات وكرة اليد المصغرة وأحمد زقزوق رئيس لجنة شئون اللاعبين.

يشهد الاجتماع شرح نظام مسابقة دورى المحترفين فى الموسم الجديد للأندية مع فتح باب المناقشة مع ممثلى الأندية.

بينما تستضيف القاعة الرئيسية للجنة الأولمبية اجتماع لجنة مسابقات اتحاد كرة اليد مع الأندية يوم 20 سبتمبر الجارى، كما هو فى موعده على صعيد باقى المسابقات، وذلك بحضور فرد واحد فقط ممثلا لكل نادٍ من المسابقات المختلفة ، ويعقد من 11 ونصف إلى 1 ظهرا اجتماع أندية الدورى الممتاز والدرجة الأولى و المراحل السنية التابعة لهم ، بينما يقام فى الفترة من 1و حتى 2 و نصف ظهرا إجتماع أندية عمومى السيدات و الناشئين و الناشئات و كرة اليد المصغرة .

وكان مسئولو اتحاد كرة اليد قد حددوا يوم 13 سبتمبر الجارى موعدا لقيد أندية دورى المحترفين لكلا من ، الزمالك و الأهلى و طلائع الجيش و سبورتنج و هليوبوليس ليستمر حتى يوم 15 من نفس الشهر .

Advertisements