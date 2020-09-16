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شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مجلس اليد مع ممثلى أندية المحترفين لاستعراض نظام الموسم الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة هشام نصر على الاجتماع مع ممثلى أندية دورى المحترفين، لاستعراض المسابقة ونظامها فى الموسم الجديد فى حضور رئيس الاتحاد ومؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد المصرى لكرة اليد وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، نبيل خشبة وعبده عبد الوهاب ومحمود العدل وعفت رشاد رئيس لجنة المدربين بالاتحادين المصرى والعربى وسعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات وكرة اليد المصغرة وأحمد زقزوق رئيس لجنة شئون اللاعبين.
إجتماع اليد مع الأندية
إجتماع ممثلى أندية اليد
جانب من الإجتماع
يشهد الاجتماع شرح نظام مسابقة دورى المحترفين فى الموسم الجديد للأندية مع فتح باب المناقشة مع ممثلى الأندية.
بينما تستضيف القاعة الرئيسية للجنة الأولمبية اجتماع لجنة مسابقات اتحاد كرة اليد مع الأندية يوم 20 سبتمبر الجارى، كما هو فى موعده على صعيد باقى المسابقات، وذلك بحضور فرد واحد فقط ممثلا لكل نادٍ من المسابقات المختلفة ، ويعقد من 11 ونصف إلى 1 ظهرا اجتماع أندية الدورى الممتاز والدرجة الأولى و المراحل السنية التابعة لهم ، بينما يقام فى الفترة من 1و حتى 2 و نصف ظهرا إجتماع أندية عمومى السيدات و الناشئين و الناشئات و كرة اليد المصغرة .
وكان مسئولو اتحاد كرة اليد قد حددوا يوم 13 سبتمبر الجارى موعدا لقيد أندية دورى المحترفين لكلا من ، الزمالك و الأهلى و طلائع الجيش و سبورتنج و هليوبوليس ليستمر حتى يوم 15 من نفس الشهر .
بينما تم تحديد الفترة من 16 و حتى 18 سبتمبر لأندية سموحة و البنك الأهلى و الأوليمبى و الجزيرة و حدائق الأهرام ، أما 21 ، 22 سبتمبر للفرق الـ 4 الصاعدة من الدورى الممتاز .
وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كاجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.
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