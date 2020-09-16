شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد موعد الإعلان عن التعاقد مع المدافع المغربى بدر بانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولو النادى الأهلى صفقة بدر بانون مدافع الرجاء المغربى لتدعيم دفاع الفريق فى الموسم الجديد، وفضل مسئولو الأهلى التعاقد مع بانون بعد المفاضلة مع أكثر من مدافع أجنبى آخر أبرزهم الجزائرى جمال بلعمرى مدافع الشباب السعودى.

وتكلف صفقة بدر بانون خزينة الأهلى 2 مليون دولار سيتم دفعهم لناديه المغربى بخلاف راتب اللاعب الذى سيحصل على مليون دولار سنويا.

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وعلم "سوبر كورة" أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي سافر في سرية تامة للإمارات ظهر أمس الثلاثاء في رحلة رقم EK928، لإنهاء صفقة بدر بانون مدافع الرجاء المغربي بالإضافة للدخول في مفاوضات مع عدد أخر من اللاعبين الأجانب لضم واحد منهم على الأقل، حيث يدخل الأهلي في مفاوضات مع المهاجم الكونغولي مالانجو مهاجم الرجاء بالإضافة للدخول في مفاوضات مع أيوب الكعبي مهاجم أسود الأطلسي، خاصة وأنه لاعب حر حالياً ويحق له الانتقال لأي نادي، حيث سيتم التعاقد في النهاية مع لاعب منهم علي الأقل بخلاف بدر بانون.

وتمنع المغرب حالياً دخول أراضيها سوى للمغاربة العالقين لتضطر إدارة الأهلي لترتيب اللقاء التفاوضي لضم بدر بانون في الإمارات، حيث يتواجد ممثل من نادي الرجاء المغربي بالإضافة لوكيل اللاعب.