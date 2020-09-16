شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يشيد بمستوى السنغالى أليو بادجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الحارس الدولى عصام الحضرى، عن سعادته بتألق النجم السنغالى أليو بادجى، مهاجم النادى الأهلى، وارتفاع مستواه بشكل كبير، بعد أن شاركه التدريبات خلال فترة توقف النشاط الكروى فى مصر والعديد من دول العالم، بسبب تفشى وباء فيروس كورونا "كوفيد - 19".





ونشر الحضرى، عبر حسابه على إنستجرام، صورتين له مع بادجى، صحبهما بتعليق: "صديقى العزيز اليو بادجى، سعيد جدا بمستواك ومبسوط من شغلى معاك فى فترة التوقف، وياللا يا بطل عايزين نشوف الشغل ده فى حسم الدورى المباراة اللى جاية".

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وكان الأسطورة عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر والأهلى والزمالك والإسماعيلى والاتحاد السابق، تحدث عن كواليس تدريبه للسنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى خلال فترة التوقف بسبب فيروس كورونا، حيث فضل اللاعب السنغالى عدم خوض تدريباته بشكل منفرد واللجوء للسد العالى من أجل تولى تلك المهمة نظرًا لخبراته الكبيرة فى هذا المجال.

وقال الحضرى، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن التدريب مع أليو بادجى له مذاق آخر، خاصة أن اللاعب السنغالى يمتلك قوة بدنية ومهارة عالية تساعده على تنفيذ والقيام بكل التدريبات التى تحدد له على الوجه الأكمل، بخلاف حماسه الشديد للقيام بكل التمارين، ورغبته الشديدة فى الحفاظ على معدل لياقته البدنية وعدم التأثر بفترة توقف النشاط.

كما تحدث السد العالى على الجانب الآخر من شخصية أليو بادجى، مؤكدًا أنه لاعب "خفيف الظل" ويعشق المرح، لافتًا إلى أنه قام بتصوير العديد من الفيديوهات التى سيتم نشرها قريبًا والتى تعكس "خفة دم" بادجى وكذلك التدريبات القتالية التى يقوم بها.