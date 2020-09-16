شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حليم يكشف سبب رفض البقاء مع طارق العشرى فى الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد حليم المدير الفنى السابق لفريق حرس الحدود أن سوء التوفيق فى النتائج كان السبب الرئيسى فى رحيله عن الفريق، رغم العروض القوية التى قدمها منذ عودة النشاط، وقال حليم فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بى أون تايم": صادفنى سوء توفيق كبير، ولم أكن أتخيل إهدار اللاعبين لركلات الجزاء فى مباراة الاتحاد مثلاً أو استقبال الأهداف فى الوقت القاتل كما حدث أمام الأهلى والمقاولون، اللاعبون قدموا أداء مميزا لكن النتائج كانت سيئة، طموحى كان أكبر من ذلك وكنت أتطلع للمنافسة على مراكز متقدمة.

وأضاف تسلمت الفريق فى وقت صعب وضيق جداً ومع ذلك قدمنا مباريات قوية، لكن سوء التوفيق كان غير طبيعى، وأتمنى الأفضل للحرس فى القادم وأشكر مجلس إدارة النادى.

وواصل: كابتن طارق العشرى طلب استمرارى معه لكنى أصريت على الرحيل واتخذت خطوة للأمام واشتغلت بأسلوب وطريقة مختلفة شوية وهبقى ظلمت نفسى لو قعدت، بالتأكيد كابتن طارق له فضل كبير عليا لكنى لا أريد أن أعود مرة أخرى لمنصب الرجل الثانى بعد تجربة الرجل الأول، وأتمنى فرصة أفضل، ودائرة التدريب بتلف فى الدورى وأتمنى أكون فى مكان أفضل فى الفترة المقبلة.

فى سياق آخر، علق طارق العشرى المدير الفني الجديد لفريق حرس الحدود على قرار عودته لقيادة الفريق مرة أخرى فى الدوري الممتاز، قائلا "سعيد بعودتى إلى بيتى الذى يقدرنى" ويقود طارق العشرى التدريبات، اليوم الأربعاء، بملعب المكس في الإسكندرية استعدادا لمباريات بطولة الدورى الممتاز .

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ويلتقى فريق حرس الحدود نظيرة إنبى ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدورى الممتاز و المقرر لها يوم الجمعة الموافق 18 من الشهر الجارى و إقامتها على ملعب المكس في الإسكندرية .

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الـ16 من جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 26 نقطة بينما يحتل فريق إنبى المركز السادس برصيد 35 نقطة .

أعلن طارق العشرى توليه مسئولية تدريب فريق حرس الحدود خلفا لمحمد حليم ، وأكد العشري لليوم السابع أن تعيينه مديراً فنياً لفريق الحرس جاء بعد حديثه مع مسئولو نادي حرس الحدود صباح اليوم للإتفاق على كافة الأمور والإبقاء على الجهاز المعاون خلال الفترة المقبلة ومنح الحرية لمحمد حليم في البقاء مع الجهاز المعاون او الرحيل .

وكان طارق العشرى قد تقدم باستقالته من تدريب المصرى منذ أيام بسبب خلاف بينه وبين إدارة النادى البورسعيدى الذى تعاقد مع على ماهر لخلافته.