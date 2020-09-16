شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يتعادل مع الترجى التونسى 1/1 ويودع دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 16 سبتمبر 2011، ودّع الأهلى بطولة دورى أبطال أفريقيا بعدما تعادل مع الترجى التونسى (1_1) فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة فى الجولة الأخيرة من دور الثمانية بدورى المجموعات الأفريقى، سجل بانانا هدف الترجى فى الدقيقة 18 من الشوط الأول، وتعادل أبو تريكة فى الدقيقة 54 من المباراة، وبذلك يصعد الترجى والوداد المغربى من هذه المجموعة، بينما يودعها الأهلى ومولودية الجزائر، ولم يستفد الأهلى من خسارة الوداد من مولودية الجزائر (1_3) فى الجولة ذاتها، حيث كان مطالباً بالفوز بأى نتيجة.

وعلى مدار التاريخ نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

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على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.