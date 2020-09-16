شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يتابع تطورات مفاوضات الأهلى مع البلايلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى اتصالا هاتفيا بأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى لمتابعة تطورات صفقة الجزائرى يوسف البلايلى لاعب أهلى جدة السعودى، بعدما كثف النادى اتصالاته ومفاوضاته مع اللاعب للحصول على خدماته فى الموسم المقبل، ورحب اللاعب الجزائرى بارتداء قميص القلعة الحمراء لرغبته فى عدم استكمال عقده مع النادى السعودى.

وكان حفيظ بلايلى والد يوسف البلايلى قد كشف عن موقف اللاعب من البقاء فى الدورى السعودى أو الرحيل للنادى الأهلى المصرى، قائلا "اللاعب ما زال مرتبط بعقد سارٍ مع أهلى جدة، ويحترم تعاقده مع النادى السعودى".

وأضاف: "أهلى جدة فى مفاوضات مع الأهلى المصرى، ودخلوا معنا فى مفاوضات، ولم يتم التوصل لاتفاق مالى حتى الآن، وأمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى هو من قام بالتفاوض معنا حول ضم يوسف البلايلى، والخلاف فقط حتى الآن على الجانب المادى"، و الخلاف المالي ليس كبير، اللاعب طلب مبلغ معين، والأهلي المصري عرض مقابل مالي، لكن ليس خلاف كبير".

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وأردف: "الأهلى فريق كبير، وشرف كبير للاعب اللعب بين صفوف الفريق المصرى، لكن الأمر مرتبط بموافقة أهلي جدة السعودي على بيعه للنادي الأهلي المصري خاصة أن عقده سارٍ"، وسوف يحسم الأمر خلال الفترة المقبلة، لم نتفق على عدد السنين، والأهلى عرض استعارته من أهلى جدة، لكن الفريق السعودى لم يوافق".

وأكمل: "ننتظر تحديد إدارة أهلى جدة لموقف يوسف البلايلى أما بعودته إلى الفريق فى الموسم المقبل، أو بيع عقده إلى الأهلى المصرى، المفاوضات مستمرة وفي تقدم بين الناديين، وبنسبة 50% اللاعب قريب من الأهلى المصرى".

وأردف "الترجى التونسى دخل فى مفاوضات معنا لضم البلايلى، ومستعدين لضم اللاعب، وهناك عروض آخرى وتلقيت اتصالات آخرى من أندية مصرية، لكن المفاوضات مع الأهلى الأكثر جدية"، والأمور المادية والعرض الأفضل هو من سوف يحسم وجهة اللاعب في الموسم القادم، لكن حتى الآن أهلي جدة لم يحسم الموقف بشكل كامل".