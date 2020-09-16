شكرا لقرائتكم خبر عن الأفريقى للطائرة يستفسر من الدول المستضيفة للبطولات عن أحوال الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الاتحاد الأفريقى للكرة الطائرة استفسارات للدول التى ستسضيف بطولات أفريقيا المقبلة على صعيد الشباب والناشئين من أجل تحديد موقفهم من الاستضافة وظروف الطيران فى ظل تعليق السفر إلى عدد من الدول بسبب جائحة فيروس كورونا وعدم اتضاح رؤية ما سيصل إليه الأمر خلال المرحلة المقبلة.

وكلفت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة إبراهيم فخر الدين نجم الطائرة ومدرب الأهلى السابق والمنتخب بتشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين استعددا للبطولات الأفريقية المقبلة، واتخذت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى قرارا بإلزام الأندية بضرورة تفعيل عقود للمدربين لحفظ حقوقهم.

ومن جانبه أكد سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة انتظار موقف تأجيل البطولات من عدمه من أجل الإعلان عن تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات .

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. وشكلت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، لجنة طبية برئاسة الدكتور حسام بهجت للإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى عودة النشاط لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وأسندت اللجنة المؤقتة مهمة الإشراف على اللجنة إلى سامى إبراهيم عضو مجلس الإدارة لتولى شئون الإجراءات الطبية و الإحترازية

وأكد سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة عقد اجتماع للمجلس السبت المقبل بدلا من غد الأربعاء، لتحديد موعد الجمعية العمومية غير العادية لتغيير بع بنود اللائحة ومناقشتها مع الأندية.