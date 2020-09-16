شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يحصل على مستحقاته المتأخرة من المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحصل طارق العشرى المدير الفنى السابق للمصرى البورسعيدى على باقى مستحقاته المالية المتأخرة من إدارة النادى الساحلى اليوم، فى ظل رغبته بعدم تقديم شكوى ضد مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية للحصول على مستحقاته بعد رحيله والتعاقد مع على ماهر لقيادة الفريق فنيا.

ومن المقرر أن يعقد طارق العشرى وجهازه المعاون جلسة خاصة مع سمير حلبية رئيس النادى المصرى لمعرفة قيمة المستحقات المالية المتأخرة والحصول عليها وغلق الملف تماما فى ظل العلاقة القوية التى تربط الطرفين ورغبتهما فى إنهاء الملف بهدوء بعيدا عن الجبلاية .

فى سياق متصل وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعم النادى المصرى البورسعيدى بمبلغ 2 مليون و750 ألف جنيه وذلك للصرف على الأنشطة المختلفة وسداد التزاماته لدى الغير، والمساهمة فى دعم الاستقرار المالى والإدارى بالنادى ودعم الالتزامات المالية المختلفة لدى النادى.