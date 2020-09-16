شكرا لقرائتكم خبر عن العجوز يرشح أحمد الجمل لخلافة محمد حمص فى جهاز الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشح أحمد العجوز مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى أحمد الجمل نجم الدراويش السابق للعمل فى منصب المدرب المساعد بالفريق الأصفر بعد اعتذار محمد حمص نجم الإسماعيلى الأسبق عن الاستمرار فى هذا المنصب، اعتراضا على تهميش دوره مع الفريق بالإضافة لإسناد مهمة المدرب المساعد له فى الجهاز الفنى الجديد بعدما كان الاتفاق على تعيينه مدربا عاما، ليقرر الرحيل عن النادى على الرغم من عدم مرور أسبوعين على قرار تواجده فى الجهاز الفنى.

ويثق العجوز فى قدرات أحمد الجمل التدريبية حيث عملا سوياً فى أكثر من تجربة فنية مع الأندية التى تولى العجوز تدريبها، وتتجه النية داخل مجلس الإسماعيلى للموافقة على تعيين أحمد الجمل فى جهاز البرازيلى هيرون ريكاردو.

وقال محمد حمص عبر حسابه الشخصى على إنستجرام "أعلن اعتذارى عن استكمال مهمتى مع الجهاز الفنى لنادى الإسماعيلى الجديد، قبل التعاقد تم الاتفاق معى على بعض المهام والمسئوليات والصلاحيات، لكن الأن بعد التعاقد مع مستر ريكاريدو ومدرب الأحمال وأحمد العجوز، أصبح ليس لدى دور بالجهاز ولا أستطيع تقديم شئ بالوقت الحالى.

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وأضاف حمص "كل الدعم للجهاز الفنى بقيادة مستر ريكاردو والكابتن أحمد العجوز، كل الدعم للاعبي النادى الإسماعيلى والخروج من هذه الكبوة الكبيرة، شكرًا لكل جماهير الإسماعيلى ولكل من ساندنى ومازال يساندنى".

ويستأنف الإسماعيلى، اليوم الأربعاء، تدريباته تحضيرا للقاء إنبى المحدد له يوم الاثنين المقبل على ملعب بتروسبورت، فى إطار منافسات الأسبوع الــ27 للمسابقة المحلية، ورفض الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البرازيلى "هيرون ريكاردو" منح لاعبيه راحة سلبية اليوم فى أعقاب التعادل أمس مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق.

وخاض مجموعة من لاعبى الإسماعيلى الأساسيين فى لقاء المقاولون بجانب عدد من البدلاء تدريبات بدنية تحت إشراف مخطط الأحمال رودلفو، جاء ذلك، ضمن البرنامج الموضوع من قبل مدرب الأحمال الجديد، سعيا للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين فى ظل ضيق الوقت بين المباريات.