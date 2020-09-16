شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يوجه رسالة لكارتيرون بعد رحيله عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر أيمن يونس نجم نادى الزمالك السابق، عن غضبه من رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق للقلعة البيضاء، والذى رحل عن الزمالك بشكل صادم ومفاجئ للجميع بعد سداد الشرط الجزائى الموجود فى عقده، والذى تصل قيمته إلى ربع مليون دولار، ونشر يونس صورة لكارتيرون عبر حسابه على تويتر وعلق عليها "لا عتاب على الندل".



أيمن يونس

وتولى باتريس كارتيرون قيادة الزمالك خلفا للصربى ميتشو، وتحديدًا فى يوم 3 ديسمبر 2019، أى منذ 287 يومًا، نجح خلالها فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما فبراير الماضى على استاد الغرافة القطرى، حيث حل الأبيض فى المباراة بصفته بطلاً لبطولة الكونفدرالية، فيما شارك الفريق التونسى باعتباره بطلاً لدورى أبطال أفريقيا عن النسخة الماضية للبطولتين.

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كما توج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى، بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى بالإمارات، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.

تولى كارتيرون قيادة الزمالك فى 31 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة فيما تعادل فى 9 مواجهات وهُزم فى 3 لقاءات، فيما سجل اللاعبين معه 49 هدفًا واستقبلت شباك الفريق تحت قيادته 22 هدفًا، فيما أشرك حتى الآن 34 لاعبًا.

وتأهل الزمالك إلى دور نصف النهائى ببطولة دورى أبطال أفريقيا ليواجه نظيره الرجاء المغربى، حيث ستقام مباراة الذهاب فى المغرب يوم 18 من شهر أكتوبر المقبل، بينما ستقام مباراة الإياب باستاد برج العرب، بالإسكندرية، يوم 24 من الشهر نفسه.