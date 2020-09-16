هل يرحل هداف الهلال للزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة الهلال السعودي لم تتلق عرضًا رسميًا من جانب مسئولي الزمالك حول ضم الدولي السوري عمر خربين.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الأربعاء، فإن إدارة الهلال لم تحصل على أي عرض رسمي من نادي الزمالك حتى الآن.

وكانت تقارير صحفية سعودية ربطت هداف الهلال بالانتقال للزمالك والمشاركة في الدوري المصري مرة أخرى بعدما لعب في صفوف بيراميدز بالموسم الماضي.

وأفادت الصحيفة السعودية على لسان مصدر من جانب نادي الهلال، أن إدارة النادي العاصمي لن تمانع من رحيل خربين في حال وصول عرض مناسب للنادي وللاعب.

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ويرتبط هداف المنتخب السوري وصاحب الـ26 عامًا بعقدًا مع الهلال حتى صيف 2021، حيث كان انتقل إلى فريق العاصمة السعودية الرياض قادمًا من الظفرة الإماراتي بصورة نهائية في 2017 بمقابل وصل إلى خمسة ملايين دولار.

وشارك خربين مع زعيم الأندية السعودية في 67 مباراة مختلفة سواء كانت محلية أو قارية، ليسجل 35 هدفًا مع صناعة 12 هدفًا حاسمًا.

وكانت أبرز أرقام اللاعب الفردية في موسم (2016 - 2017) عندما حصل على هداف مسابقة دوري أبطال آسيا برصيد عشرة أهداف.

وكان خربين انتقل إلى بيراميدز على سبيل الإعارة قادمًا من الهلال في سوق الانتقالات الشتوية قبل الماضية ليشارك في 12 مباراة مسجلاً ستة أهداف إلى جانب صناعة هدفين.

أما على الصعيد الدولي، فيمتلك خربين مشاركة دولية في 45 مباراة مع منتخب سوريا استطاع من خلالها أن يسجل 18 هدفًا.