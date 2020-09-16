وكيله: عودة بيل إلى توتنهام تقترب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال جوناثان بارنت وكيل جاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسباني، إن عودة الويلزي إلى صفوف توتنهام باتت قريبة إلا أن المفاوضات لم تنته بعد.

وارتبط بيل بالعودة إلى صفوف توتنهام الإنجليزي مجددًا، بعد خروجه من حسابات زيدان الدين زيدان مدرب الفريق الملكي.

وخلال تصريحات ذكرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية نقلًا عن وكالة فرانس برس، أكد وكيل بيل أن عودة اللاعب الويلزي إلى توتنهام باتت "قريبة جدًا".

Advertisements

وأضاف بارنت أن المفاوضات مازالت مستمر ولم يتم حسمها بشكل نهائي حتى الآن.

من جانبها، قالت صحيفة "موندو" إن الأيام القليلة المقبلة قد تشهد إتمام الصفقة لصبح بيل أحد عناصر كتيبة جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الحالي.

جدير بالذكر أن بيل سبق له اللعب بين صفوف توتنهام من 2007 وحتى نهاية موسم 12/13 وحصل معه على كأس رابطة الأندية المحترفة.