كيف تسير مفاوضات الأهلي مع يوسف بلايلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ارتبط نجم المنتخب الجزائري يوسف بلايلي والمحترف بصفوف أهلي جدة السعودي، بالانتقال إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم الجانب الهجومي للفريق الأحمر.

بلايلي استطاع في الصيف الماضي أن يقود منتخب "محاربي الصحراء" للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخ الجزائر، بل استطاع صاحب الـ28 عامًا أن يتوّج مرتين بمسابقة دوري أبطال أفريقيا خلال نسختي (2017 - 2018) على حساب الأهلي، و(2018 - 2019) ضد الوداد البيضاوي.

وفي الأيام القليلة الماضية، كشف حفيظ بلايلي والد ووكيل اللاعب الجزائري بأن نجله مرتبط بالرحيل عن صفوف أهلي جدة حيث يُعد أبرز المرشحين للحصول على خدماته النادي الأهلي.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، كيف تسير مفاوضات الأهلي للتعاقد مع يوسف بلايلي؟

- جدية الأهلي:

في العاشر من سبتمبر الحالي، خرج حفيظ بلايلي ليكشف أن نجله تلقى عروض من جانب أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز بمصر إلى جانب الترجي التونسي.

والد اللاعب كشف في تصريحات عبر شاشة "النهار" أن مفاوضات الأهلي الأكثر جدية، مشيرًا إلى أن المناقشات دائرة بين الأهلي ونظيره السعودي نظرًا لارتباط نجله بعقد حتى صيف 2022.

وعن موقف بلايلي، قال موكله إن يوسف لا يمانع من الانضمام للأهلي، موضحًا أن الأمور المالية هيّ من ستحسم الصفقة.

وأنهى :"بيراميدز يسعى أيضًا لضم اللاعب، وكذلك تحدث بعض مندوبي الزمالك ولك لم يرتق حديثهم للمفاوضات الرسمية".

- تراجع الأهلي:

مشهد آخر في إطار تطورات مفاوضات الأهلي للتعاقد مع يوسف بلايلي حيث عاد وكيل اللاعب مرة أخرى ليوضح تفاصيل جديدة.

وعبر برنامج "الديوانية" بالتليفزيون الرياضي السعودي، قال وكيل اللاعب :"نجلي يرغب في الاستمرار مع أهلي جدة، كما أن إدارة النادي السعودي غيرت رأيها لتقرر الإبقاء على اللاعب".

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- خلاف مالي:

حفيظ بلايلي عاد من جديد ليكشف مستقبل نجله من مفاوضات الأهلي ، ليؤكد في تصريحات إذاعية أمس الثلاثاء :"الأهلي دخل في مفاوضات رسمية عبر مدير التعاقدات أمير توفيق".

وتابع :"هناك خلافات مالية بين الطرفين من خلال طبلنا مبلغ معين في المقابل عرضت إدارة الأهلي مبلغ آخر".

وواصل :"فكرة الإعارة رفضتها إدارة أهلي جدة، ننتظر أن تحدد إدارة النادي السعودي موقف يوسف بلايلي سواء بالاستمرار أو ببيعه للأهلي".

- ماذا حقق يوسف بلايلي مع أهلي جدة؟:

ذكرت تقارير صحفية سعودية في الفترة الماضية أن هناك خلافات بين يوسف بلايلي مع إدارة أهلي جدة السعودي لعدة أسباب يأتي في مقدمتهم عدم حصول اللاعب الجزائي على مستحقاته المالية المتأخرة.

صحيفة "الاقتصادية" السعودية ذكرت على لسان مصدر من جانب إدارة "الراقي" أنه لا يوجد أي خلافات من جانب النادي السعودي واللاعب، لافتًا إلى أن الجناح الجزائري حصل على راتب شهرين قبل سفره للجزائر.

وبعد إشاعات أزمة الراتب، تردد وجود خلافات بين إدارة الأهلي واللاعب بسبب تأخر موعد وصوله إلى السعودية على الرغم من إرسال النادي السعودي خطابات للاعب بشأن موعد وصوله.

وحاليًا لا يتواجد اللاعب مع فريقه والذي يشارك في مسابقة دوري أبطال آسيا نظرًا لاستمراره في بلاده بالجزائر.

أما على صعيد المشاركة فقد شارك يوسف بلايلي مع أهلي جدة خلال 18 مباراة، ليسجل خمسة أهداف إلى جانب صناعة ثلاثة أهداف حاسمة.