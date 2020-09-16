أستون فيلا يعلن تعاقده مع حارس مرمى أرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي آستون فيلا الإنجليزي، التعاقد مع إيمليانيو مارتينيز حارس مرمى أرسنال السابق.

ووقع الأرجنتيني عقدًا لمدة 4 مواسم، ليستمر في صفوف الفيلانز حتى عام 2024.

وتم تصعيد مارتينيز إلى صفوف الفريق الأول آرسنال مطلع موسم 12/13، وانتقل البالغ من العمر 28 عامًا للعب بين صفوف العديد من الأندية الأوروبية "معارًا".

وسبق للحارس الأرجنتيني الدفاع عن عرين وولفرهامبتون، خيتافي، شيفيلد وينزداي ونادي ريدينج.