أستون فيلا يعلن تعاقده مع حارس مرمى أرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أعلن نادي آستون فيلا الإنجليزي، التعاقد مع إيمليانيو مارتينيز حارس مرمى أرسنال السابق.
ووقع الأرجنتيني عقدًا لمدة 4 مواسم، ليستمر في صفوف الفيلانز حتى عام 2024.
وتم تصعيد مارتينيز إلى صفوف الفريق الأول آرسنال مطلع موسم 12/13، وانتقل البالغ من العمر 28 عامًا للعب بين صفوف العديد من الأندية الأوروبية "معارًا".
وسبق للحارس الأرجنتيني الدفاع عن عرين وولفرهامبتون، خيتافي، شيفيلد وينزداي ونادي ريدينج.
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