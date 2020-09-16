عضو الأهلي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:
أعلن خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا التي تعرض لها في الثلاثين من أغسطس الماضي.
وكتب مرتجي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بفضل دعواتكم تعافينا أنا وعائلتي من مرض كورونا اللعين".
وأضاف: "أشكر الله علي نعمة حب الناس التي التمستها من كم رسائل الدعم المليئه بالقلق في هذه المحنه واشكر كل من تذكرني بدعوة أو برسالة أو بمكالمة تليفونية".
وأتم: "أعتذر عن عدم قدرتي الرد علي هذا الكم الهائل اللهم دم علينا نعمة الصحه وحب الناس".
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