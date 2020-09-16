كيف علقت الصحف السعودية والمغربية على رحيل كارتيرون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

سلطت الصحف السعودية والمغربية، الضوء على رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق وارتباطه بتولي تدريب فريق التعاون السعودي.

وفاجأ كارتيرون، مجلس إدارة نادي الزمالك مساء أمس الثلاثاء، بطلب الرحيل عن تدريب الفريق مع دفع قيمة الشرط الجزائي.

وارتبط كارتيرون بتدريب التعاون السعودي بحسب ما أكده مصدر مسؤول بالنادي السعودي لمصراوي.

ويستعرض يلا كورة، أبرز ما تناولته الصحف السعودية:

سبورت السعودية

التعاون يخطف كارتيرون من الزمالك

وأضافت الصحيفة أن إدارة نادي التعاون نجحت في التوصل لاتفاق مع المدرب الفرنسي من أجل قيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وأوضحت أن كارتيرون رحب بفكرة العمل في الدوري السعودي من جديد.

وكان التعاون قرر إقالة المدرب البرتغالي فيتور كامبليوس مدربه السابق، وكلف عسيري لقيادة الفريق، الذي يستكمل حاليا مشاوره في دوري أبطال آسيا، بعد أن نجح في الهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

التعاون يتفق مع الفرنسي كارتيرون

وقالت "الرياضية" إن إدارة نادي التعاون اتفقت مبدئيًا مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الفريق الأول خلفًا للسعودي عبدالله عسيري المدرب المؤقت.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق تم بعدما فسخ المدرب الفرنسي عقده مع نادي الزمالك المصري.

الرياض

الزمالك يعلن رحيل مدربه كارتيرون

وقالت "الرياض" إن نادي الزمالك أعلن أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم طلب فسخ تعاقده ودفع الشرط الجزائي.

ولم تُشر الصحيفة إلى ارتباط المدرب الفرنسي بتدريب التعاون السعودي.

الصحف المغربية

من جانبها لم تفّوت الصحف المغربية التعليق على الواقعة، خاصة مع ارتباط الزمالك بمواجهة فريق الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها في أكتوبر المقبل.

البطولة

وأبرزت صحيفة "البطولة" المغربية الأمر، وكتبت: "كارتيرون يدفع ربع مليون دولار لمغادرة الزمالك والتعاون السعودي يُغريه براتب 4.5 مليون دولار سنويًا."

وأضافت أن كارتيرون، توجه إلى مقر النادي في "زيارة مفاجئة"، وأبلغ أعضاء إدارة الزمالك بنيته في فسخ عقده مع النادي وسداد الشرط الجزائي المقدر بربع مليون دولار.

كما لفتت إلى أن وجهة المدرب الفرنسي المقبلة تتجه نحو التعاون السعودي الذي عرض عليه راتب يصل إلى 4،5 مليون دولار سنويًا، وهو رقم كبير مقارنةً مع راتبه مع الزمالك.

المنتخب

كارتيرون يزلزل الزمالك قبل موقعة الرجاء

وقالت "المنتخب" إن كارتيرون فاجأ إدارة الزمالك بتسديد قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده والمقدر بربع مليون دولار لتنتهي علاقته بالقلعة البيضاء بصفة رسمية.