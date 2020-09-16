"التتويج بآسيا".. مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل عقد كارتيرون مع التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:

أتم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لنادي الزمالك، اتفاقه مع مسؤولي فريق التعاون السعودي لتولي مهمة تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

ووفقًا لما أكده مصدر -تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، فإن كارتيرون سيتوجه إلى السعودية اليوم الأربعاء، لبدء تولي المهمة.

وكان من المقرر أن يسافر كارتيرون إلى المملكة فجر اليوم، إلا أن رحلته تأجلت لعدة ساعات.

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وأشار المصدر، إلى أن العقد الذي سيربط كارتيرون مع التعاون سيمتد لموسمين مقبلين، لوضع خارطة طريق الفريق نحو المنافسة آسيويًا.

وشدد المصدر، أن إدارة نادي التعاون حددت التتويج بدوري أبطال آسيا هدفًا لكارتيرون من أجل تحقيقه مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن كارتيرون كان قد أبلغ إدارة نادي الزمالك برحيله عن تدريب الفريق مساء أمس، الثلاثاء، قبل أن يدفع الشرط الجزائي لفسخ التعاقد.