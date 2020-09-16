تقارير: الرجاء يرفض عرضًا من السعودية لبدر بانون بسبب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ذكرت تقارير صحفية مغربية، أن نادي الرجاء تسلم عرضًا سعوديًا لضم مدافع الفريق بدر بانون، لكن هذا العرض تم رفضه بعد أن منحت إدارة النادي الأخضر كلمة للأهلي بشأن اللاعب.

وكانت تقارير صحفية مغربية قد ذكرت خلال الساعات الماضية، أن اللاعب وقع بالفعل على عقود الانصمام للنادي الأهلي، في صفقة كلفت القلعة الحمراء 5 ملايين دولار، بمعدل 2 مليون للرجاء و3 ملايين للاعب خلال 3 سنوات هي مدة العقد الجديد.

موقع Le360 ذكر في تقرير وفقًا لمصادره أن بدر بانون حصل على عرض من جانب أحد الأندية السعودية لكن إدارة الرجاء رفضت بعد أن منحت الموافقة للأهلي، كما أن العرض السعودي كان يُعادل نصف قيمة عرض الأهلي من الناحية المادية.

ورغم كل التأكيدات من جانب النادي الإعلام المغربي لكن إدارة الأهلي لم تعلق على مفاوضات النادي مع اللاعب المغربي.