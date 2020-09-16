الترجي التونسي يودع شمس الدين الذوادي

ودع نادي الترجي الرياضي التونسي مدافعه شمس الدين الذوادي مساء أمس الثلاثاء بعد احتفال من زملائه في الفريق.

وقد وقع شمس الدين الذوادي علي عقود انضمامه لفريق الشمال القطري ، لمدة موسم قابل للتجديد.

وأقيم الحفل قبل انطلاق التدريبات، وأهدى رياض بنور رئيس فرع كرة القدم لنادي الترجي ، قميصا

يحمل الرقم 5 لشمس الدين الذوادي، وأهداه القائد خليل شمام باقة ورد، كما تم إعداد "تورتة" كبيرة حملت صورة الذوادي.

وكان الحفل فيه الكثير من العرفان ، نظرا لما قدمه اللاعب صاحب الـ33 عاما، للترجي الرياضي على امتداد 7 سنوات

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توج خلالهم بـ10 ألقاب.

وقد انتهي عقد الذوادي مع فريق الترجي في 30 يونيو الماضي، لكن تم تمديده لنهاية الموسم بعد القرارات التي اتخذها الاتحاد التونسي لكرة القدم على خلفية أزمة كورونا.

ورغم أنه يتبقي للاعب مباريات إلا أن إدارة الترجي وافقت على تسريح اللاعب قبل نهاية الموسم، وإعفائه من المشاركة في كأس السوبر التونسي أمام الصفاقسي، وبقية مواجهات كأس تونس حتى يلتحق بفريقه الجديد.