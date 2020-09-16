حرص مسؤولو اتحاد الكرة على إصدار أوامر بتعليق صورة عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة بالاتحاد ونجم الكرة الطائرة السابق في الزمالك ومنتخب مصر، داخل مقر الجبلاية بعد وفاته. الزمالك ومنتخب مصر، داخل مقر الجبلاية بعد وفاته. وتوفي عزمي مجاهد صباح السبت الماضي بعد إصابته بفيروس بعد إصابته بفيروس كورونا ، حيث تدهورت حالته الصحية بصورة كبيرة. وحرص العديد من الأندية والنجوم والمسؤولين على نعي عزمي مجاهد خاصة وأنه كان يرتبط بعلاقات طيبة مع الجميع. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تعليق صورة عزمي مجاهد في اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.