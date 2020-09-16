وزير الرياضة يؤكد متابعته تنفيذ مراحل المشروع القومي للموهبة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة متابعة تنفيذ كافة مراحل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، والذى يتم خلاله انتقاء الموهوبين في عدد من الألعاب الرياضية وفق محددات علمية، والعمل على إعداد اللاعبين طبقاً لمجموعة من البرامج التدريبية المكثفة لتأهيلهم لخوض البطولات

الرياضية، وليكونوا نواه للاعبي المنتخبات الوطنية مستقبلاً.وأشاد وزير الشباب والرياضة بنتاج المشروع خلال الفترة الراهنة من خلال فوز اللاعبين بألقاب البطولات الرياضية التى يخوضونها ، لافتاً إلى تكثيف الجهود للكشف عن مزيد من المواهب وضمهم للمشروع الفترة المقبلة.يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، والذى يضم ألعاب" التايكوندو، الجودو، رفع الاثقال، المصارعة، كرة اليد، كرة السلة، الاسكواش، ألعاب القوى، السلاح، تنس الطاولة"، وتقوم الوزارة بتوفير بيئة مناسبة لإعداد اللاعبين وفق رؤية علمية محددة تحقق استراتيجية وزارة الشباب والرياضة في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم.